الصين: تقديم أكثر من مليارى جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، عن تقديم ما مجموعه 2.243 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى السكان، حتى أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصين تخطط لتطعيم 80٪ من السكان ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأطلقت الصين، الأسبوع الماضي، عملية تطعيم "الجرعة الثالثة" من اللقاح، كجرعة معززة بالنسبة إلى المجموعة التي بلغت مدة فعالية تطعيمهم 6 أشهر، مؤكدة أن موانع الاستعمال للجرعة الثالثة من التطعيم؛ هي نفس موانع الجرعتين الأوليين، لكن يُوصى بأن يكون اللقاح المستخدم للجرعة الثالثة من التعزيز هو نفسه الذي تم استخدامه من قبل، خاصة من نفس الشركة المُصنعة للجرعة الثانية من اللقاح.

ووفقًا لنتائج البحث لشركتي "سينوفارم" و"سينوفاك"، فإنه بعد تلقيح جرعة معززة، سيزداد مستوى الأجسام المضادة للمتلقي بشكل كبير، حيث يعادل مستوى الجسم المضاد من 10 إلى 30 ضعف المستوى الأصلي بعد 14 يومًا من التطعيم المعزز، ويمكن الحفاظ على مستوى عالٍ بعد 6 أشهر، وله تأثير متبادل جيد على تحورات الفيروس مثل "دلتا".

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.