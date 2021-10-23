ضبط 28 مخالفة تموينية في الضبعة بمطروح

كلف المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بتشكيل فريق عمل رقابي برئاسته من مفتشي التموين لاستهداف مدينة الضبعة للتأكد من إنتاج الخبز بالجودة المطلوبة والمواصفات القياسية، وتشغيل المخابز في مواعيدها الرسمية، وانتظام عمل محطات الوقود في توفير المواد البترولية بالأسعار الرسمية.

وأعلن الشيباني، أن الحملة الرقابية المفاجئة على مدينة الضبعة، تمكنت من رصد 28 مخالفة تموينية، منها مخالفات في المخابز أبرزها توقف عن الإنتاج بدون عذر قهري أو بدون إذن أو تصريح من مديرية التموين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل التي تبدأ الساعة السادسة صباحا وحتى انتهاء إنتاج حصة الدقيق التمويني، وتجميع دقيق بغرض الاتجار به في السوق السوداء، وعدم نظافه أدوات العجين، وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود سجل التفتيش.

وأضاف أن الحملات الرقابية مستمرة يوميا علي الأسواق والأنشطة التموينية والأنشطة التجارية للضرب يدا من حديد لكل المتلاعبين تأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للحفاظ على صحة المواطنين من تعرضهم للخطر من جراء السلع المغشوشة والحفاظ علي أموال الدعم لمنع تسريب الدقيق أو التلاعب في الإنتاج وحصول المواطن علي رغيف الخبز بجودة عالية ومواصفات قياسية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح أن هناك استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مفتشي التموين، ومع مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق المحلية وعلى مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من ضبط الأسواق ومنع التلاعب في المواد البترولية وانتظام عمل المخابز في الإنتاج.