السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: 1075 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية أكبر زيادة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء على حد سواء لليوم الثالث على التوالي، حيث أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس في روسيا اليوم السبت عن رصدها 37678 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 37141 إصابة أمس الجمعة و36339 إصابة أمس الأول الخميس، فيما شهدت حصيلة وفيات كورونا في روسيا أكبر زيادة منذ بداية الجائحة لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 1075 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1064 وفاة أمس.

وذكرت الغرفة أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تماثل 26077 مصابا بكورونا في روسيا للشفاء.

يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة في روسيا تم تسجيل 8 ملايين و205 آلاف و983 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 229 ألفا و 528 وفاة و7 ملايين و143 ألفا و137 حالة شفاء، وأجرى في البلاد حتى اليوم أكثر من 204.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 963 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 49.1 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.

وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمير بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل في عموم البلاد.

موسكو روسيا كورونا المستجد كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

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