«قوى عاملة المنوفية» تستخرج 3039 شهادة قياس مستوى مهارة

قال علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت خلال شهر سبتمبر الماضي، 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 121 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ143 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، استخرجت خلال شهر أغسطس الماضي، 3476 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت المديرية 69 شكوى عمالية، تم تسوية 5 منها ودياً، وتم إحالة 33 منها للقضاء، وتبقى 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1012 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 159 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 181 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 327 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 163 محضراً للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، استخرجت خلال شهر يوليو الماضي، 1910 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1011 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 233 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 511 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً للمنشآت المخالفة.