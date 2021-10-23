السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» توجه طلاب الثانوية بالاعتماد على «مصادر نجوى» التفاعلية

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالاعتماد على مصادر نجوى التفاعلية من خلال موقع بنك المعرفة المصرى، فى المواد الدراسية المختلفة أثناء المذاكرة استعدادا لرحلة التعلم. 

وكتب بنك المعرفة المصرى عبر صفحته على "فيسبوك": "هل تريد الاستعداد لرحلتك في الصف الثالث الثانوي؟.. يمكن ذلك عن طريق الاستعانة بمصادر نجوى ليمتد التفاعلية في مختلف المواد الدراسية على منصَّة إدارة التعلُّم LMS ومن خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/2XYr3E9"

جدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وينتهي العام الدراسي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022 .

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