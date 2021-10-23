السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بفرض إتاوة على أهالي مساكن شيراتون

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم السبت، حبس المتهمين بفرض إتاوة على سكان مساكن شيراتون،  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بإجبار المواطنين سكان منطقة مساكن شيراتون، على دفع مبالغ مالية نظير انتظار سياراتهم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل "فيس بوك" متضمنًا تضرر بعض أهالى منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من بعض الأشخاص "منادي سيارات" لإجبارهم على دفع إتاوة بمبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما مهنة "منـادي سيارات - بـدون ترخيـص"، وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة، كما أضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

النيابة النزهة المواطنين البلطجة قسم شرطة مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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