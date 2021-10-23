علماء: فوائد لقاح «فايزر-بيونتيك» للأطفال تفوق مخاطره

قال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الجمعة، إن الفوائد المحتملة لإعطاء لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.

وقال مصنعو اللقاح في وقت سابق أمس الجمعة إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7% ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نُشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت يوم الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية

الصغيرة.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح فايزر/بيونتيك فسيكون أول لقاح لكوفيد-19 لهذه الفئة العمرية ويمكن أن يكون اللقاح متاحا في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر.

وقالت شركة فايزر الأمريكية، إن لقاح كورونا الذي طورته بالتعاون مع بيونتيك فعال بنسبة 90.7% ضد الحالات التي يظهر عليها أعراض في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا، بحسب وثيقة مقتضبة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ونشرت فايزر الوثيقة قبل جلسة استماع رئيسية مقررة في 26 أكتوبر، حيث سوف تناقش لجنة استشارية ما إذا كان اللقاح يجب إجازة اللقاح للأطفال الصغار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، وتستند نتيجة الفعالية على تجربة اشتملت على 2250 طفلًا تقريبًا، بحسب الوثيقة المقتضبة.

وفي وثائقها المقتضبة، أطلقت فايزر بيانات سلامة جديدة من 2250 طفلًا إضافيًا شاركوا في التجربة في إطار توسيع للدراسة المطلوبة من هيئة التنظيم الأمريكية. ولم تجد البيانات أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة وكانت الآثار الجانبية التي لوحظت متسقة مع تمت ملاحظته سابقًا مع اللقاح.