وزير قطاع الأعمال العام: توسطت لدى وزارة المالية لتطبيق الضريبة «الرأسمالية»

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه تلقى اقتراحًا من الجمعية المصرية للأوراق المالية بشأن تطبيق الضريبة الرأسمالية.

وأضاف الوزير عبر منشورًا له صباح اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه توسط لدى وزارة المالية من أجل تطبيق الضريبة الرأسمالية وإيصال مقترح الجمعية لوزارة المالية.

واشتملت تدوينة هشام توفيق على صفحته الرسمية، أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية، قلت منذ حوالي ست سنوات وأن الأسهل هو فرض ضريبة الدمغة لصعوبة تعامل الأفراد مع مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه قد وصلني بعدها بثلاث سنوات اقتراحًا من الجمعية المصرية للأوراق المالية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلًا من الدمغة على المقيمين وقد وجدته اقتراحًا وجيهًا يجيد التعامل مع مصلحة الضرائب وكان بالحسابات أكثر عدلًا وأقل تكلفة على المستثمر خاصة كثير التداول وبالتالي توسطت للجهات المعنية متضمنة الجمعية لدى وزارة المالية.. هذا للعلم."