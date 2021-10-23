السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون رفع القيود قبل احتواء كورونا

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

 أظهر استطلاع حديث للرأي أن 6 من بين كل 10 أمريكيين يؤيدون السماح بإعادة فتح المصالح والأعمال حتى من قبل أن يتم احتواء جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" بصورة كاملة.


وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسستا "فوربس" الاقتصادية الأمريكية و"إيبسوس" الدولية لأبحاث الرأي، ونشرت نتائجه الجمعة، إلى أنه رغم الارتفاع المتوسط لمستوى التأييد لرفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا إلى 63% في الأسبوع الماضي، لكن أغلبية الديمقراطيين صاروا اليوم يساندون هذا التوجه على نحو لم يحدث منذ شهر يوليو الماضي.


وجاءت أغلبية مؤيدي الحزب الحاكم وإن كانت بسيطة "51%"، لكنها المرة الأولى، منذ بدء انتشار متحور دلتا الفيروسي في أنحاء الولايات المتحدة، التي ينضم فيها الكثير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في قضية إعادة فتح المنشآت.


ومنذ بدء الجائحة كانت هناك أغلبية من الجمهوريين تؤيد رفع القيود ذات الصلة بكورونا، وبلغت نسبتهم 81% هذا الأسبوع.


كما وجد الاستطلاع أن 53% من المشاركين يرون أن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة بمجرد رفع تلك القيود على المنشآت والأعمال بسبب الجائحة، كما يرى 63% ضرورة رفعها بغض النظر عن احتواء تلك الأزمة.

 

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أمريكي جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يدخل في منافسة محتملة مع سلفه دونالد ترامب في انتخابات عام 2024، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

ووفقا للصحيفة، فاز كل من، بايدن وترامب بدعم 40 % من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع - الذي أجرته كلية جرينيل الوطنية - وقال 14 % إنهم سيصوتون لـ "شخص آخر"، بينما قال 1% إنهم لن يصوتوا، و4 % قالوا إنهم غير متأكدين.

 

ولم يعلن أي شخص رسميا عن طموحاته لعام 2024، لكن بايدن لم يعط أي إشارات بأنه يخطط للاكتفاء بولاية واحدة، وقدم ترامب مؤشرات قوية بشكل متزايد على أنه يخطط لتقديم ترشح ثالث للبيت الأبيض في عام 2024.

 

ويقول الجمهوريون إنهم يرون أن بايدن معرض للخطر بشكل خاص، على الرغم من الانتظار لثلاث سنوات قبل أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

 

وقالت الصحيفة إن الأزمة الصحية المستمرة الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والركود الاقتصادي والانسحاب الفاشل من أفغانستان جعلت الحزب الجمهوري يشعر بوجود فرصة للنجاح في كل من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وفي السباق الرئاسي لعام 2024.

 

وإذا قرر ترامب عدم الترشح، يُنظر إلى عدد كبير من الجمهوريين على أنهم يستعدون لتقديم عرض لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 ، بما في ذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وغيرهم.

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وائل لطفي

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