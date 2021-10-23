السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى

الثقافة

ريم بسيونى تطلق «القطائع» فى ديوان.. وضحى عاصى تحاور عبدالرحيم كمال

ضحي عاصي وعبد الرحيم
ضحي عاصي وعبد الرحيم كمال

تنظم مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة، في مقرها الكائن 105 شارع أبو بكر الصديق، ميدان سفير، في السابعة من مساء اليوم السبت، حفل توقيع وإطلاق أحدث إبداعات الكاتبة الروائية، ريم بسيوني، رواية "القطائع.. ثلاثية ابن طولون"، والصادرة حديثا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، وتقع الرواية في 700 صفحة من القطع الوسط.

 

ومما جاء علي الغلاف الخلفي لرواية الكاتبة ريم بسيوني "القطائع.. ثلاثية ابن طولون" نقرأ: هذه المدينة بها سحر القدماء ولعنتهم. لا مفر من عشقها. في الأزقة رائحة الخبيز والحلوى لتذكرنا بمحاسن العيش ومذاق العشق، لا أحد يكتفي هنا من الخبز بالسكر، من يد إلى يد ومن فم الى فم يذوب القمح في الأعماق ثم ينعش الذاكرة المبهمة، في هذه المدينة خياط ينسج ثوبا من الحرير الخالص ولا احد يعرف مصير صاحبه، ربما كان ثوبًا لعروس تشتاق وتتمنى او لوالي الخراج الذي يمشي في الأرض مغتالا فرحا، ربما كان مصنوعا من خيوط ممتزجة ببلاء ومعاناة أو صبر وجلد، هنا يكمن فرح غير مكتمل وجسد عاجز دوما حتى لو أخذته العزة بالإثم.

 

وبحسب الناشر عن رواية "القطائع .. ثلاثية ابن طولون": تأخذنا الأديبة الدكتورة ريم بسيوني في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون، لتروي لنا عبر ثلاث روايات -منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث- الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيئ لها، ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.

 

وعلى الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، إلا أن الروائية ريم بسيوني كعادتها، نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال، لتدرك التاريخ وتبحث عنه، وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، وعائشة المصرية ابنة ابن طولون وعبد الرحمن العربي.


ــ لقاء مع الكاتب عبد الرحيم كمال في بيت فاطم
في سياق متصل، يستقبل بيت فاطم الثقافي، بمقره الكائن في الدقي، في السادسة من مساء اليوم أيضا، لقاء مفتوح مع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، تديره الروائية ضحى عاصي.

وعبد الرحيم كمال٬ تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، في العام 2000، نشر عدد من الروايات والمجموعات القصصية، من بينها: "أبناء حورة"، "بوابة الحانة"، "ظل ممدود"، "المجنونة"، "أنا وأنت وجنة شهد"، فضلًا عن عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا على المستويين النقدي والجماهيري، منها: "شيخ العرب همام، ونوس، دهشة، يونس ولد فضة، الخواجة عبدالقادر، وآهو ده اللي صار".

أما الكاتبة ضحى عاصي، فقد سبق وصدرت لها أعمال: "القاهرة 104"رواية، و"غيوم فرنسية" رواية، والمجموعة القصصية "سعادة السوبر ماركت، ودراسة "محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة".
 

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ريم بسيوني رواية القطائع مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة الكاتب عبد الرحيم كمال الكاتبة ضحي عاصي

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