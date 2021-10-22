«مختارات حلو الكلام».. افتتاحية عدد جديد من مجلة الكرازة

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر هذا الأسبوع صورة من صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والتي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ظهر يوم الجمعة ١٥ أكتوبر الجاري، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ومشاركة ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس ومجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى والتي شهدت أيضًا مشاركة كبيرة لشعب الإيبارشية ذاتها وأبنائه ومحبيه.

ويذخر العدد بملف خاص عن الأنبا كاراس مزود بالصور بالإضافة إلى نص كلمة قداسة البابا في صلوات الجناز.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تحت عنوان "مختارات حلو الكلام" لتحوي مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتى مناحي الحياة.

أما عن المقالات فكتبها عددٌ من أحبار الكنيسة وهم:

"كلمات عن المحبة" لنيافة الأنبا متاؤس.

"فضيلة الأمانة" لنيافة الأنبا تكلا.

"ولكن اتركوا ساق أصلها فى الأرض" لنيافة الأنبا يوسف.

"قوانين الآباء الرسل.. القسوس والشمامسة" لنيافة الأنبا فيلوباتير.

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.