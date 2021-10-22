الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«مختارات حلو الكلام».. افتتاحية عدد جديد من مجلة الكرازة

الأنبا كاراس
الأنبا كاراس

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر هذا الأسبوع صورة من صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والتي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ظهر يوم الجمعة ١٥ أكتوبر الجاري، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ومشاركة ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس ومجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى والتي شهدت أيضًا مشاركة كبيرة لشعب الإيبارشية ذاتها وأبنائه ومحبيه.

ويذخر العدد بملف خاص عن الأنبا كاراس مزود بالصور بالإضافة إلى نص كلمة قداسة البابا في صلوات الجناز.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تحت عنوان "مختارات حلو الكلام" لتحوي مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتى مناحي الحياة.

أما عن المقالات فكتبها عددٌ من أحبار الكنيسة وهم:
"كلمات عن المحبة" لنيافة الأنبا متاؤس.
"فضيلة الأمانة" لنيافة الأنبا تكلا.
"ولكن اتركوا ساق أصلها فى الأرض" لنيافة الأنبا يوسف.
"قوانين الآباء الرسل.. القسوس والشمامسة" لنيافة الأنبا فيلوباتير.

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.
يذكر أن مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

المحلة الكبري البابا تواضروس الحياة الكنيسة القبطية المقر البابوي اليوم الجمعة حضور رسل مشاركة إيبارشية المحلة الكبرى كاتدرائية المرقسية قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الجمعة كاراس الاربعاء ١٣ اكتوبر والنائب لإيبارشية المحلة الكبرى

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