الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد مالي يضم ممثلي اتفاق السلم والمصالحة يصل الجزائر

الجزائر
الجزائر

وصل وفد رفيع المستوى من دولة مالي، اليوم إلى الجزائر، يضم وزير المصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واجي، وممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر.

وكان في استقبال الوفد المالي بمطار هواري بومدين الدولي الجزائري، المبعوث الخاص المكلف بمنطقة الساحل وأفريقيا بوجمعة ديلمي.

يذكر أن "اتفاق السلم والمصالحة" هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية في مالي وتوسطت فيها الجزائر وتم توقيعها في الجزائر العاصمة مارس 2015.

وتضمنت بنود هذا الاتفاق احترام الوحدة الوطنية، وإلغاء العنف، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز سيادة القانون، وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين.

دولة مالي وزير المصالحة الوطنية مطار هواري الجزائر الشعب المالي الإرهاب

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