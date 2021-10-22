محافظة بنى سويف ترد على شكاوى أزمة المواصلات فى 3 مراكز

أوضحت الإدارة العامة للمتابعة بمحافظة بنى سويف، حيال تكليف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ببحث الشكاوى ، التي تم رصدها ،والمتضمنة الإشارة إلى تضرر الركاب من المواطنين وطلاب الجامعة والموظفين من أبناء مراكز (الفشن وببا وسمسطا.) من عـدم وجـود سـيـارات كافيـة لنقـلهم مـن مـوقـف مـحـى الـديـن إلى مراكزهم

وقامت لجنة من إدارة المتابعة" بإشراف الدكتور أشرف حماد مدير عام الإدارة " بالتوجه لموقف محي الدين بمدينة بني سويف ، للوقوف ميدانيا على طبيعة وأبعاد المشكلة وإعداد تقرير بنتائج وتوصيات ومقترحات الحلول ، وذلك بالتنسيق مع إدارة مشروع المواقف والجهات المعنية من المرور والوحدة المحلية ،

وتبين من تقرير المتابعة وجود تكدس المواطنين المقيمين بمراكـز (الفشـن ،ببا ،سمسطا) أثناء الـعـودة لعدم توافر سيارات لنقلهم، وأن عدد السيارات العاملة فـي نـقـل الـركـاب مـن مـوقـف محي الدين لمراكزهم لا يتناسب مع عدد الركاب، وعدم التزام بعض السيارات التي يتم الاستعانة بها لنقل الركاب من موقف محى الدين الى تلك المراكز بالتواجد ساعة الذروة، ووجود سيارات (سرفيس) تقوم بتحميل الركـاب مـن خـارج الموقف مع قيامهم بتحصيل أجـرة من المواطنين زيادة عن التعريفة المحددة"حسبما أفاد بعض المواطنين"، وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في رحلة العودة للمراكز،وذلك نظرا لقيام الوحدات المحلية بحل مشكلة تكدس المواطنين في رحلتهم إلى مدينة بنى سويف بالاستعانة بسيارات الجمعيات الأهلية بتلك المراكـز وســيارات خطوط القرى في رحلة الذهاب صباحا

وأوضح العميد خالد زكي مدير مشروع المواقف أن المشكلة تكمن في زيادة عدد الركاب مقارنة بعدد السيارات التي تعمل على خطوط المراكز الثلاث خاصة وقت الذورة في الفترة من الساعة 1 إلى الساعة 2 ظهرا.

وأشار إلى أنه يتم توفير اتوبيسات خاصة أو رحلات بمتوسط عدد 20 أوتوبيس يوميا لتخفيف التكدس ويتم عملها بأن تقوم تلك الأوتوبيسات صباحاً ينقل الركـاب مـن موقـف محى الدين الى كليات شرق النيـل بني سويف،لتقوم بعدها بالعمـل لنقل الركـاب مـن بنـي سـويـف الى مراكز: سمسطا ، ببا ، الفشن ، ويتم توزيعها حسب التكدس ، وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع مباحث المرور لحل المشكلة والدفع بسيارات الرحلات.

وفيما يتعلق بأوتوبيسات شركة الوجه القبلي فأنها تحضر بصفة متقطعة حسب ظروف عمل الشركة وعليه تقوم ادارة المواقف بالفشن بتوفير عـدد 2 اتوبيس خـاص صباحاً يحضر الى الموقف الساعة 7:15صباحاً لنقـل الركاب الى بني سويف وتم توفير (6) اتوبيسات تابعة لشركة أم القرى صباحا وتحضـر السـاعة 8:15 صباحاً لنقل الركاب الى بني سويف وعدد السيارات العاملة خط الفشـن بني سويف) 50 سيارة ميكروباص 14 راكباً بجانب بعض السيارات ذات الصندوق الخلفي بطاقة 10 راكب ويتم الاستعانة أيضاً بسيارات القرى (خط سير قرى الفشن) للمساعدة في تخفيف التكدس، حيث تتم المتابعة مع رئيس مركز ومدينة الفشن ومسؤولي الوحدة المحلية من فرق الرصد والمتابعة

وكلف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم مسؤولى المواقف باتخاذ اللازم حيال دراسة مدى إمكانية التعاقد مـع احـدى الشركات العاملة فـي نـقـل الركـاب للقضاء على المشكلة،مع المتابعة المستمرة والشخصية لحل تلك المشكلة والإفادة بتقريــر يـومـي بعـدد الأتوبيسات التي تم توفيرها لنقل الركاب من مدينة بني سويف الى مراكز الفشن، سمسطا ، ببا والتنسيق مع إدارة المرور نحـو زيـادة عـدد خطـوط سير للسيارات الراغبـة فـي الـعـمـل للتـك الخطوط،زيادة أعداد الأتوبيسات وموافاة المحافظة يوميا بعددوأرقام تلك الاوتوبيسات

ووجه المحافظ باتخاذ اللازم حيـال سيارات السرفيس التـي تـقـوم بـزيـادة تعريفة الركـوب والتـي تـقـوم بنقـل المواطنين من خارج الموقف الى مركز ببا بالتنسيق مع ادارة المرور وإتخاذ اللازم نحـو زيـادة أتوبيسات الرحلات بوقت الذروة لتخفيف التكدس، مع تكليف قيام رؤساء المراكز المعنيين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والتي لديها أتوبيسات لنقل الركاب صباحا من المراكز الي بني سويف والعكس وإعداد تقرير يومي بعدد الأتوبيسات التي تم توفيرها،والمتابعة اليومية والشخصية للمواقـف والتنسيق مع إدارة المواقـف بـالمراكـز لحـل تـلـك المشكلة.