المنقوش: ليبيا تسعى لانسحاب تدريجى للمرتزقة من البلاد

أعلنت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، اليوم، أن عقد مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس رسالة بأن البلاد تتعافى.

وأضافت، في تصريحات لها اليوم، أن القضية الليبية تحتاج إلى جرأة في التعامل معها، مشيرة إلى أن مؤتمر استقرار ليبيا عقد في طرابلس برغم كل الشكوك من البعض.

وأكدت أن الحكومة المنتخبة ستواصل مسار سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، لافتة إلى أن انسحاب 20% من المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة.

وقالت إن ليبيا تسعى لانسحاب تدريجي متزامن للمرتزقة من البلاد، مضيفة أن الإصرار على خروج جميع المرتزقة يفهم أنه عقبة أمام الانتخابات.

وأوضحت أن الحضورين العربي والدولي في طرابلس دليل على تعافي ليبيا، وأن مشاركة وزراء خارجية عرب في مؤتمر طرابلس دليل على تعافي ليبيا.

وقالت إن هدف مؤتمر استقرار ليبيا دعم الانتخابات وليس العكس، مضيفة: نريد من المواطن الليبي المشاركة في الانتخابات من دون خوف

وأضافت أن الحكومة الليبية تسعى لوضع خطة أمنية لإجراء الانتخابات، لافتة إلى أنه يجب التركيز على المسار الأمني حتى نتمكن من إجراء الانتخابات

وأكدت أن مؤتمر استقرار ليبيا لا يهدف إلى تأجيل الانتخابات، موضحة أن الحضور الليبي في مؤتمر استقرار ليبيا تغير بعدما كان ضعيفًا.

وأشارت إلى أن اللجنة العسكرية الليبية 5+5 جمعت الشرق والغرب، مؤكدة أن مهمتها كوزيرة خارجية هو تفكيك الاشتباك الدولي حول ليبيا والأمر ليس سهلًا.

وأوضحت أن الحكومة الليبية لا تتدخل في عمل مجلس النواب، مضيفة أن الحكومة الليبية قامت بدورها بشأن الانتخابات ونترقب دور البرلمان.