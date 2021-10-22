حبس مسجل وزوجته بتهمة الاتجار في المخدرات بالسلام

قررت نيابة العامة بالمرج حبس أحد الأشخاص وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالسلام.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من شقة "مستأجرة" بمعرفة زوجته (ربة منزل ) بدائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – 4 زجاجات تحوى مخدر الكيتامين "سائل"– مبلغ مالى – سيارة ملك المتهم الأول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته.