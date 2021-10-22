الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على بيلاروسيا

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم، اعتزامه فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في بيلاروسيا على خلفية نقل السلطات في مينسك مهاجرين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وذكر المجلس - في بيان نشره عبر موقعها الإلكتروني - "سيواصل الاتحاد الأوروبي مواجهة الهجوم الذي أطلقه النظام البيلاروسي، بما يتضمن تبنّي مزيد من الإجراءات التقييدية ضد أشخاص وكيانات قانونية، تماشيا مع منهاجه التدريجي، كمسألة طارئة"، مؤكدًا "أنه لن يسمح بأي محاولة من جانب بلدان أخرى لاستخدام المهاجرين كأداة لأغراض سياسية".