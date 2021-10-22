عقب واقعة «أليك بالدوين».. ما هي الأسلحة التي تستخدم في تصوير الأفلام؟

تسبّب الممثل أليك بالدوين، عن طريق الخطأ بمقتل مديرة التصوير في فيلم ويسترن الذي كان يشارك في تصويره بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، كما أصاب مُخرجه أيضا بجروح، بإطلاقه النار عليهما من سلاح كان يُفترض أن يكون محشواً برصاص خلّبي، حسبما أفادت الشرطة المحلية، اليوم الجمعة.

وفي سياق ذلك، يرصد "الدستور" أبرز الأسلحة التي تستخدم في تصوير الأفلام وهي كالآتي:

الرصاص الفارغ

يستخدم بعض المخرجين نوع من الأسلحة يسمى الرصاص الفارغ، في التصوير بدلًا عن الرصاص الحقيقي لأنه مقنع في التصوير، إلا أن الخبراء لا ينصحون باستخدام ذلك النوع من الأسلحة، لأن هذه الرصاصات الفارغة في الواقع هي رصاصات حقيقية ولكن معدّلة في الشكل، ويتم نزع السن المدبب في الرصاصة الحققيقة لتصبح فارغة، وتتكون الرصاصة من مظروف معدني يحتوي على مادة متفجرة.

رصاص من القطن

في بعض الأحيان يحاول المخرجين استخدام أسلحة تبدو حقيقية للمشاهد، فيلجأ إلى تفريغ الرصاص الحي ويبدل استعمال مادة معدنية كما في الذخيرة الحية، إلى رصاصة تحتوي على مادة من القطن أو الورق.

فهي أسلحة معطلة

ويستخدم بعض المخرجين الأسلحة للتمثيل وتكون هذه الأسلحة معطلة، وتستعمل في تصوير المشاهد السينمائية، لجعل المشاهد يشعر بمصداقية عليها، فعندما تطلق النار برصاصات فارغة، فإنك تسمع صوت الطلقة، وتشاهد نار احتراق المادة المتفجرة.

توقف تصوير الفيلم إلى أجل غير مسمى

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم فريق الإنتاج في بيان: "لقد حطمت مأساة اليوم جميع الممثلين وطاقم العمل، ونتوجه بتعازينا الصادقة لعائلة هاليانا وأحبائها، ولقد أوقفنا تصوير الفيلم إلى أجل غير مسمى ونتعاون بشكل كامل" مع التحقيق.

و"راست" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم)، من تأليف جويل سوزا وإخراجه، ومن بطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور رجل خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يهبّ لنجدة حفيده، البالغ من العمر 13 عاماً، والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وكانت هاليانا هاتشينز المقيمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، تُعتبر نجمة صاعدة في السينما الأميركية، وهي ولدت في أوكرانيا، ونشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية تقع في الدائرة القطبية الشمالية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.