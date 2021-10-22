الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإثنين.. عزاء المفكر حسن حنفى بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن شيراتون

المفكر الراحل الدكتور
المفكر الراحل الدكتور حسن حنفي

يقام عزاء المفكر الكبير الراحل حسن حنفى، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، يوم الإثنين المقبل، بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن الشيراتون، وذلك ابتداء من الخامسة والنصف مساءً.

ورحل عن عالمنا الفيلسوف والمفكر الإسلامى الكبير حسن حنفي، عن عمر يناهز 86 عامًا، والراحل يعد أحد منظرى تيار اليسار الإسلامى، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.

ويعد حسن حنفي أحد أشهر أساتذة الفلسفة فى مصر، وقد مارس حسن حنفي التدريس في عدد من الجامعات العربية ورأس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، وله عدد من المؤلفات في فكر الحضارة العربية الإسلامية، كما حاز على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون وذلك برسالتين للدكتوراه، قام بترجمتهما إلى العربية ونشرهما في عام 2006م تحت عنوان: "تأويل الظاهريات" و"ظاهريات التأويل"، وقضى فى إعدادهما نحو عشر سنوات.

وعمل حسن حنفي مستشاراً علمياً في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو خلال الفترة من (1985-1987). وكان نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية، والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009.

من أعماله "سلسلة موقفنا من التراث القديم، التراث والتجديد (4 مجلدات)، من العقيدة إلى الثورة (1988)، حوار الأجيال، من النقل إلى الإبداع (9 مجلدات)، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، مقدمة في علم الاستغراب، فيشته فيلسوف المقاومة، في فكرنا المعاصر، في الفكر الغربي المعاصر، حوار المشرق والمغرب، دراسات إسلامية، اليمين واليسار في الفكر الديني، من النص إلى الواقع، من الفناء إلى البقاء، من النقل إلى العقل، الواقع العربي الراهن، حصار الزمن".

جدير بالذكر أن الدكتور حسن حنفي حصل  على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009.

المفكر حسن حنفي الفلسفة الحضارة العربية الإسلامية الجمعة الفلسفية المصرية جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية

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