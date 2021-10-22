ضبط قناة فضائية وستوديو غير مرخصين بالجيزة

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة استوديو للتصوير التليفزيونى والسينمائى "دون ترخيص" مملوك (لإحدى السيدات) كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ، حيث يتم من خلاله بث العديد من البرامج على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب"، وكذا قناة فضائية "دون ترخيص"، ويقوم من خلالها ببث البرامج الحوارية والأغانى التى تنتج بالاستوديو المشار إليه بهدف تحقيق ربح مادى مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو وتم التقابل مع (مدير الاستوديو والقناة الفضائية ومالك القناة على موقع اليوتيوب) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (استوديو تصوير تليفزيونى وسينمائى بكامل محتوياته "وحدة معالجة مركزية عبارة عن جهاز لاب توب يعمل كوحدة مونتاج صوتى ومحمل على القرص الصلب الخاص به مصنفات غير مجازة رقابياً، وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق" – هاتف محمول محمل على وحدة التخزين الداخلية الخاصة به آثار ودلائل على إدارة القناة على موقع اليوتيوب المشار إليها يتم بث ذات محتوى القناة الفضائية بصورة متزامنة بالإضافة إلى عدد من برامج المونتاج المستخدمة فى إدارة القناة المنوه عنها - بعض الأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التسجيل الصوتى والتصوير التلفزيونى والسينمائى بالإستوديو).

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك المخالفات، وأنه المدير المسئول عن الاستوديو والقناة الفضائية وقناة اليوتيوب، وعلل ذلك برغبته فى الشهرة وتحقيق الربح السريع.