خلال أيام.. حملة طبية بغرفة القاهرة لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقي لقاح كورونا

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الترتيب حاليا لاستضافة حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد .

وطالبت الغرفة منتسبيها وموظفيها الذين لم يتلقوا لقاح كورونا بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة واستيفاء كافة البيانات حتى يتسنى لهم تلقي اللقاح بمقر الغرفة، حيث سيتم الإعلان عن بدء هذه الحملة خلال أيام قليلة.

وتأتي استضافة الفريق الطبي بغرفة القاهرة بتوجيهات من المهندس إبراهيم العربي بضرورة مساعدة منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات وموظفي الغرفة بمختلف درجاتهم الوظيفية الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن وتسهيل الإجراءات عليهم بوجود هذه الحملة الطبية داخل مقر الغرفة دعما لخطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.



وكانت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عقدت اجتماعًا طارئًا أول أمس، بمشاركة بعض المنتجين والتجَّار والمتخصصين في المحاصيل الزراعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وذلك بناءًا على توجيهات المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بضرورة بحث مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية العالمية بمناقشة كافة الآراء والمقترحات التي من شأنها مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع الزراعية لاستمرار ضبط السوق من خلال تكامل الأدوار، وتعاون كافة منظمات المجمتع المدني مع الحكومة لتحقيق مصلحة البلاد.

وترأس الاجتماع، حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية والمتخصصين، من بينهم؛ الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وحسين صدام، نقيب الفلاحين، والدكتورة هدى محمد رجب، وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي للإرشاد والتدريب سابقًا ومدير الزراعات التعاقدية حاليًا، ومحمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء".

وقال حاتم النجيب، إن المهندس إبراهيم العربي، أصَّر على عقد هذا الاجتماع لمناقشة كافة الآراء، ووضع مقترحات تجمع بين رؤية المنتجين والتجَّار، وممثلي الجهات المعنية، والخبراء والمتخصصين في الشئون الزراعية في إطار الخطة العامة للغرف التجارية لدعم الأسواق بالمنتجات الزراعية بفصليها الصيفي والشتوي، والاستعداد للتغيرات المناخية التي يمر بها العالم من أجل الحفاظ على توازن الأسواق، والسعي للوصول إلى قاعدة بيانات حقيقية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك، وأيضًا التصدير حتى يتسنى لنا الحفاظ على الأسعار ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى توجيهات المهندس إبراهيم العربي، بضرورة زيادة التعاون وتكامل الأدوار بين كافة الجهات والمؤسسات، من أجل تحقيق المصلحة العامة واستمرار انضباط السوق.