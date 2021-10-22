الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملكة اليزابيث تعود إلى مكتبها بعد دخولها المستشفى

اليزابيث
اليزابيث

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، إن الملكة إليزابيث الثانية عادت إلى مكتبها للعمل بعد إقامتها ليلة في المستشفى.

وتقيم الملكة البالغة من العمر 95 عاما والتي أمرها الأطباء بالراحة ونصحوها بإلغاء رحلة إلى ايرلندا الشمالية هذا الأسبوع، في منزلها في قلعة وندسور وقال قصر باكنجهام إنها في " حالة معنوية جيدة " .

وقال جونسون خلال زيارة لمركز للقاحات في غرب لندن اليوم الجمعة،: أعتقد أن الجميع يرسلون لصاحبة الجلالة أطيب التمنيات. وبالتأكيد من حكومتنا كذلك ".

وقال مصدر في وقت سابق إن الملكة " فى فترة راحة وتقوم بواجبات خفيفة".

وأبقى قصر باكنجهام خبر إقامتها القصيرة في مستشفى الملك ادوارد السابع في لندن يوم الأربعاء " لإجراء الفحوصات الأولية " طي الكتمان مما جعل بعض وسائل الاعلام تشعر بالاحباط وتستشعر الافتقار إلى الثقة .
ولم يؤكد القصر ذهاب الملكة إلى المستشفى الخاص بوسط لندن بالسيارة بدلا من المروحية مساء  أمس الخميس، إلا بعد أن نشرت صحيفة "صن" النبأ.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية في وقت متاخر من يوم الخميس أن الملكة تم عرضها على أطباء متخصصين في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاصة وسط لندن.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "بعد تلقيها نصيحة طبية بالخضوع للراحة لبضعة أيام، توجهت الملكة للمستشفى بعد ظهر يوم الأربعاء لإجراء بعض الفحوصات الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور اليوم (الخميس) في وقت الغداء، وحالتها المعنوية جيدة".

وتابع أنه "كان من الواضح أن الرحلة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء كان من المتوقع أن تكون قصيرة لإجراء بعض الفحوصات الأولية، لذلك لم يعلن عنها القصر في ذلك الوقت، وكذلك من أجل حماية الخصوصية الطبية للملكة".

وكان لدى الملكة برنامج مزدحم حيث استضافت قمة استثمار عالمية في قلعة وندسور مساء الثلاثاء، حيث قيل إنها بدت مبتهجة أثناء أداء واجباتها الملكية.

ورفض متحدث باسم داونينج ستريت القول ما إذا كان جونسون قد عقد لقاء اسبوعيا مع الملكة، بيد أنه لم يتم ادراجه حتى الآن في سجل تعميمات البلاط الملكي، وهو السجل الرسمي للارتباطات الملكية .

ايرلندا الملكة إليزابيث لندن قصر باكنجهام جونسون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

أوباما يسجل أول أهداف الزمالك فى شباك توسكر الكينى

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ضرب الزوج لزوجته عادى».. القصة الكاملة لهاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»

تراجع ملحوظ لأعداد الإصابات والوفيات بكورونا فى اليمن

«الأسانسير يكتب النهاية».. مصرع طفل سقط من الطابق العاشر فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء الأول.. 5 ملفات ناقشها بوتين مع رئيس وزراء إسرائيل

الجهاد الإسلامى: مصر بذلت جهودًا ضخمةً من أجل حقوق الأسرى لدى إسرائيل

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى الأقصى رغم قيود الاحتلال