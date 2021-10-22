الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 19572 إصابة بكورونا و116 وفاة

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و437280 بعد تسجيل 19572 إصابة جديدة. 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94991 بعد تسجيل 116 وفاة جديدة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، بأن نحو ثلثي سكان البلاد تلقوا تطعيمًا كاملاً، من جرعتين، ضد فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع مضطرد في حالات الإصابة.

وحذر المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر أمس الخميس، من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أنه من المتوقع تسارع وتيرة الزيادة في عدد الإصابات خلال فصلي الخريف و الشتاء.

وأشار المعهد إلى الزيادة الملحوظة في عدد المصابين بالفيروس داخل المنشآت الطبية، ومرافق الرعاية ودور المسنين.

وبحلول اليوم الجمعة، تلقى إجمالي 66.1 في المئة من سكان ألمانيا جرعتين من لقاحات كورونا، بينما حصل 69.1 في المئة على جرعة واحدة، على الأقل.

وهذه الأرقام أقل مما هي عليه في الدولتين المجاورتين، الدنمارك وهولندا، لكنها تتشابه إلى حد كبير مع الأرقام في فرنسا.

وأجرى معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، استقصاءً بشأن التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث يتوقع أن تبلغ تكلفة علاج مرضى "كوفيد 19" في المستشفيات نحو 180 مليون يورو (210 ملايين دولار) أسبوعيًا خلال فصل الشتاء.

وأشار المعهد إلى أن زيادة معدلات التطعيم ستساهم في خفض هذه التكلفة الاقتصادية العالية.

ومن المقرر، أن يبحث رؤساء حكومات ولايات ألمانيا الستة عشر، في مؤتمرهم السنوي ببلدة كونيجسفينتر، غربي البلاد، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراء يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإبقاء على قواعد مكافحة الفيروس سارية خلال فصل الشتاء.

المانيا الاصابات روبرت كوخ كورونا في ألمانيا كورونا

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وائل لطفي

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