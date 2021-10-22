الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جونسون» يستخدم غرفة الإحاطة الإعلامية لمشاهدة فيلم جيمس بوند

بوريس جونسون
بوريس جونسون

كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، عن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة في داونينج ستريت، وتبلغ قيمتها 2.6 مليون جنيه إسترليني لعرض خاص لفيلم جيمس بوند الجديد. 

وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة الإحاطة تسببت في تعرض الحكومة لانتقادات بسبب سعر تجهيز الغرفة التي كان الهدف منها هو تقديم إحاطات صحفية، على غرار مؤتمرات البيت الأبيض

وبحسب التقرير تستخدم الغرفة لإجراء إحاطات إعلامية مرتين يوميًا مع الصحفيين السياسيين، لكنها لم تكن متاحة خلال اليومين الماضيين لأسباب غير معروفة.

وأضافت الصحيفة، أن جونسون لم ينف أنه تم عرض فيلم "لا وقت للموت" No Time to Die هناك الليلة الماضية لرئيس الوزراء وموظفيه، قائلاً إنه لا يعرف طبيعة الحدث الذي وقع، أو من حضر.

وأوضح التقرير أنه تم إلغاء خطة المؤتمرات الصحفية المتلفزة قبل 6 أشهر- بعد أن شعر بوريس جونسون بقلق شديد من احتمال أن تواجه المتحدثة باسمه استجوابًا مكثفًا من الصحفيين، واتهم حزب العمال جونسون بـ«مشروع الغرور» في إنشاء الغرفة- لكن الحكومة جادلت بأنها بحاجة إلى "منشأة صحفية حديثة"، وقدمت إحاطة إعلامية من قبل وزير الصحة ساجد جاويد هذا الأسبوع.

 

الندبندنت بريطانيا رئيس الوزراء البري استخدام غرفة الاحاطة داونينج

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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