الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كواليس تجريد هارى وميجان ماركل من الألقاب الملكية

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الملكة اليزابيث الثانية لم يكن لديها أي خيار سوى تجريد حفيدها هاري وزوجته ميجان ماركل من ألقابهما، حيث أراد الدوق عيش حياة خالية من المسئولية.

وتابعت أن هاري تحجج لجدته في البداية بإجازة أبويه من أجل نجله ارتشي والانتقال للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه ظل عاما كاملا بعيدا عن العائلة ورفض محاولات الملكة للعودة.

وفي حديثه بالفيلم الوثائقي لعام 2021 «أسرار الملكية - ذا ماركلز ضد الملكية»، قال المعلق الملكي ديلان هوارد: «أعتقد أن هاري أراد ذلك في كلا الاتجاهين، لقد أراد أن يكون قادرًا على أن يعيش حياة خالية من المسئولية وفي الوقت نفسه يستغل لقبه الملكي لاحداث تغييرات في الملفات التي يفضلها».

وتابع: «الواقع أن عائلة ساسكس في بلد آخر معزولة عن كل ما تعنيه العائلة المالكة».

وأضاف: «هذا يعرض العائلة المالكة للخطر، لذلك لم يكن أمام الملكة خيار سوى تجريدهم من ألقاب أصحاب السمو الملكي».

الملكة اليزابيث الثانية ميجان هاري ويليام

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وائل لطفي

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