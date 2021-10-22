الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيبال تجري البحث عن عشرات المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

الفيضانات
الفيضانات

أجرت السلطات النيبالية، اليوم الجمعة، البحث عن عشرات الأشخاص المفقودين جراء الأمطار الغزيرة، التي أدت لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية خلال هذا الأسبوع.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة النيبالية باسانتا باهادور كونو- وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- أن حصيلة القتلى تجاوزت 100 شخص في الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد، أصيب 40 شخصًا جراء الانهيارات الأرضية وانهيار المنازل، فيما لا يزال 41 شخصًا في عداد المفقودين.
وقلت كثافة الأمطار في بعض أجزاء البلاد، ومن المتوقع أن يتحسن الطقس في كافة أنحاء الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي سياق متصل، تسببت الأمطار الغزيرة أيضًا في حدوث خراب في الهند المجاورة خلال هذا الأسبوع، أدت إلى مقتل 88 شخصًا على الأقل وغمرت المياه الطرقات ودمرت الجسور، وتسببت في حدوث انهيارات أرضية دمرت العديد من المنازل.

على صعيد آخر.. ذكرت السلطات في نيبال أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم في البلاد منذ يوم الإثنين، بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا. 

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية، باساتنا باهادور كونوار، إنه تأكدت وفاة 99 شخصا على الأقل، وهناك 40 شخصا آخرين في عداد المفقودين حتى ظهر الخميس.  

 وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، فانيندرا ماني بوكاريل، إن الفرق ما زالت تنفذ أعمال البحث والإنقاذ وإعادة التوطين في المناطق المتضررة، خصوصا في المنطقتين الشرقية والغربية من البلاد اللتين تشهدان هطول أمطار غزير بشكل غير معتاد الأسبوع الجاري. 

وأضاف بوكاريل: "قد يستغرق الأمر المزيد من الوقت للعثور على كل الجثامين التي يفترض أنها دفنت في الانهيارات الأرضية في مقاطعة باجهانج، وفي بانشتار ومقاطعات أخرى قليلة، العمل جارٍ لإنقاذ وإعادة توطين الأسر وتلبية احتياجاتها".   

نيبال الامطار الموسمية الانهيارات الأرضية الفيضانات كاتماندو

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