الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حاول ترويع أمن المواطنين.. الأمن يحاصر «الأحمر» في سوهاج

الأمن
الأمن

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من جهودها لضبط مسجل خطر يدعى "عمرو الأحمر"، ويقيم بشارع بيت الأحمر بمدينة طما شمال المحافظة، هدد أسرة من قاطني المنطقة التي يقيم بها بالقتل ووضع أسطوانة بوتاجاز أسفل منزلهم، ما أثار ذعر الشارع بأكمله.

ووضعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج كردونا أمنيا حول المنطقة وأعدت عدة أكمنة متفرقة كما أعدت خطة أمنية محكمة بمعرفة رجال البحث الجنائي ومركز شرطة طما ليتمكنوا من ضبط المتهم المذكور.

وحذفت فتاة طما بسوهاج مقطعي الفيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الذي استغاثت خلالهما بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج لإنقاذها وأسرتها من الخطر، بعد أن هدد أحد أقاربهم ويقيم بذات المكان أسرتها بالقتل لوجود خلافات عائلية بينهما.

ومن جهته، قال أحد أهالي شارع بيت الأحمر إن الأجهزة الأمنية داهمت منزل المتهم وتبادلا إطلاق الأعيرة النارية بينهما ولم تتمكن قوات الأمن من ضبطه وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج كردون أمني حول المنطقة المشار إليها.

وكانت أمس اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بالغضب على خلفية نشر فتاه عشرينية استغاثة عبر صفحتها الشخصية من أحد الأشخاص وصفته بـ بلطجي يهدد حياة أهلها لوجود خلافات عائلية بينهما.

وقالت الفتاة في بداية البث المباشر عبر صفحتها على فيسبوك إنها تدعى أمنية خالد محمد، من شارع جواد حسني وشهرته شارع بيت الأحمر بمدينة طما شمال محافظة سوهاج، وذكرت الفتاة أنها تستغيث من أحد الأشخاص يُدعى "عمرو. ا ج س. الأحمر"- لديه معلومات جنائية، مشيرة إلى أنه تربطه صلة قرابة بأهلها من الأجداد، يقوم بتهديد أهلها بالمنزل مستخدما سلاح آلي حيازته، مؤكدة أنه وضع مفجرات واسطوانات بوتاجاز حول مسكنهم وهددهم بتفجير المنزل.

أمن فيس بوك اليوم اجتماع المواطنين

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