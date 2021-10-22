الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تبدأ التطعيم ضد الإنفلونزا بالتزامن مع التلقيح ضد كورونا

التطعيم ضد الإنفلونزا
التطعيم ضد الإنفلونزا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، انطلاق حملة التطعيم السنوية ضد الإنفلونزا في البلاد قبل أربعة أيام مما كان مخططا له في البداية.

وذكرت شبكة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية أن الحملة ستتماشى مع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد، وذلك في محاولة الوصول إلى أولئك الذين ما زالوا غير محصنين، حيث توفر السلطات الفرنسية أيضًا جرعات معززة من لقاح كوفيد أثناء حملتها للتطعيم ضد الإنفلونزا.

كانت السلطات الصحية الفرنسية أصدرت تعليمات هذا الأسبوع بأنه يمكن إعطاء لقاحي كوفيد والإنفلونزا في نفس اليوم، واحدة في كل ذراع.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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