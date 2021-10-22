«المترو» يواصل تعقيم وتطهير المحطات بالخطين الأول والثانى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن استمرار عمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مداراليوم تنفيذًا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، المواطنين ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل محطات المترو وعدم نزعها وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكبارى في عدد من محافظات الوجه البحري، وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، ويشمل المشروع توسعة الطريق من شبرا حتى الإسكندرية ليصبح أربع حارات بكل اتجاه، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

إنشاء 10 كبارى علوية على القاهرة- الإسكندرية الزراعى

وتابع الوزير، خلال جولته، أعمال إنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، وهي كباري: الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها تجريبياً، وعرب الرمل، والروضة، وجنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أمدينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، وكوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، وستسهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري "عرب الرمل العلوى- أجهور الرمل"، ويتم تنفيذ كوبرى علوى بطول 1500م بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى 24 مترا.

وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكباري وفقاً لمواصفات الجودة العالمية، مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال، كما شدد الوزيرعلى الاهتمام باعمال النيوجرسي والقيام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات على مدار الساعة.