بولندا توزع 38.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

ارتفع إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" الذي تم منحه للأشخاص في بولندا إلى 38 مليونًا و510 آلاف و829 جرعة حتى الآن، من بينها 66 ألفًا و423 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية - حسبما ذكر راديو "بولندا الدولي" - أنه حتى اليوم الجمعة جرى منح أكثر من 20 مليون جرعة أولى من اللقاح، بينما تم تطعيم نحو 19.8 مليون شخص ضد الوباء بالكامل.

وتتضمن الحصيلة الكلية للتطعيمات، لقاحات ذات جرعتين من تطوير شركات تصنيع الدواء "فايزر- بيونتك" الأمريكية والألمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينيكا" البريطانية، وكذلك الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي.

وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 5 آلاف و706 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد خلال الجائحة إلى مليونين و961 ألفًا و923 حالة، فضلا عن تسجيل 59 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 76 ألفًا و359 حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.