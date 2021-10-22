الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 17 طن مواد غذائية داخل مصانع دون ترخيص بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومحمود جبر المفتش بالإدارة للمرور على المصانع بنطاق الصالحية الجديدة وههيا. 

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم (1343) لسنة 2021 جنح (ا د ط) الصالحية الجديدة ضد (م م ع ا) صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص بناحية الصالحية وتم التحفظ على 6 أطنان و800 كجم بأصناف مختلفة.

كما المحضر رقم (1344) لسنة 2021 جنح ا د ط الصالحية ضد م ح ج ع مسئول مصنع بسكويت وشيكولاتة بناحية الصالحية بدون ترخيص وتم التحفظ على 10 كراتين بديل زبدة كاكاو زنة الكرتونة 20 كجم و5 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم وشيكارة سكر أبيض مبلور زنة الشيكارة 50 كجم وشيكارة جيلاتين غذائي زنة الشيكارة 10 كجم و50 كرتونة شيكولاتة وبكل كرتونة 12 علبة بكل علبة 12 باكو شيكولاتة بالبسكوت بإجمالي نصف طن تقريباً.

وتم تحرير المحضر رقم (1345) سنة 2021 جنح ادط الصالحية الجديدة ضد ع ا م ا صاحب مصنع ملح طعام لإدارته بدون ترخيص بناحية الصالحية الجديده وتم التحفظ على 10 أطنان ملح طعام مكرر ناعم يودي.

كما تم تحرير 13 محضر إثبات حالة ضد المخابز البلدية بناحية ههيا لمخالفة أصحابها القوانين والمقررات التموينية.

بدون ترخيص محافظ الشرقية مصانع مصنع حملة

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ابتذال النقاش العام

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