الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال بناء مخالف بأبوكبير

بناء مخالف
بناء مخالف

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالفة لمبنى مُقام تحت الإنشاء بعزبة الحكماء بقرية بنى عياط التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام فريق العمل المشكل من رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتوجه للمبنى، وتبين قيام صاحبه بتقديم طلب تصالح على الدور  الأرضي والأول العلوي وأعمدة الدور الثالث وقيامه بالشروع في بناء سقف الدور الثالث بالمخالفة، ليقوم فريق العمل المكلف بفك الشدة الخشبية بالدور الثالث وإزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المبنى.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر  تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازات والعطلات الرسمية والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل.

الشرقية اجراءات الأرض الاول تعليم الدولة بوك محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قبل توريد الغاز المصري إلى لبنان.. 10 معلومات عن «قانون قيصر»

تفاصيل التحويلات الجديدة بعد غلق شارع الهرم (فيديوجراف)

مصادر: مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية اليوم

ضبط 3.66 طن دواجن مستوردة محظور تداولها فى القليوبية

عبدالغفار يبحث مع أمين عام وزراء الداخلية العرب سبل التعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا