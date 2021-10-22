محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال بناء مخالف بأبوكبير

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالفة لمبنى مُقام تحت الإنشاء بعزبة الحكماء بقرية بنى عياط التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام فريق العمل المشكل من رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتوجه للمبنى، وتبين قيام صاحبه بتقديم طلب تصالح على الدور الأرضي والأول العلوي وأعمدة الدور الثالث وقيامه بالشروع في بناء سقف الدور الثالث بالمخالفة، ليقوم فريق العمل المكلف بفك الشدة الخشبية بالدور الثالث وإزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المبنى.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازات والعطلات الرسمية والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل.