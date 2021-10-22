رزق جالى: رؤية وزير الأوقاف للمعاملة مع السياح فهم ثاقب لصحيح الدين

أشاد النائب رزق جالي نصر الله، عضو مجلس النواب، برؤية وتصريحات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول معاملة السائح التي أكد فيها أن السائح ضيف كريم ويجب إكرام وفادته، وأن إكرام الضيف لا ينحصر في ضيف المنزل أو الأسرة، وضيف الوطن أولى بالإكرام، وإكرام ضيف الوطن يدل على سماحة النفس وقوة الانتماء الوطني وفهم ثاقب لصحيح الدين وبمثابة دعم كبير للسياحة المصرية وأن تطبيق هذا الفهم يسهم في استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، موجهًا تحية قلبية لوزير الأوقاف على اهتمامه بهذا الملف المهم.

وأعلن جالي، في بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف بأن من يأت لمصر سواء كان زائرًا أو سائحًا فهو ضيف كريم عزيز، يجب معاملته بإعزاز وإكرام وتقدير، فإكرام الضيف أوسع من أن يكون في النطاق الفردي الضيق، إنما يتجاوزه إلى كرم النفس على جميع الأطر والمستويات وأن ذلك وعيًّا مجتمعيًّا عاليا يبدأ من تصرفاتنا من لحظة وصول السائح أو الزائر إلى بلدنا حتى مغادرته لها، وعلى كل منا دور في ذلك، مشيدا بتأكيد الدكتورمختار جمعة بأن مصر تمتلك تراثًا تاريخيا وحضاريا وثقافيا وإنسانيا لا نظير له، وأننا لو أحسنا التعامل معه، وواصلنا استمرارنا في تطوير الخدمات التي نقدمها للزائرين والسائحين، ودربنا جميع العاملين والمتعاملين مع السائحين تدريبًا فنيًّا ووطنيًّا متقدمًا وتزويدهم بالزاد الثقافي اللازم في ذلك لاستطعنا أن نكون في مقدمة الوجهات السياحية في العالم، وأن نقدم صورة في منتهى الرقي لوطننا، وهي الصورة التي يستحقها هذا الوطن، ويقع على عاتقنا جميعًا التعاون لإبرازها.

كما أشاد النائب رزق جالي نصر الله بتأكيد وزير الأوقاف، بأن القيام بذلك هو جزء من قضية بناء الوعي الرشيد التي طالما نادى بها وأكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي قضية نؤمن بها بقوة، ونؤكد أهميتها وعلى ضرورة التكاتف الذي يدعو إليه دائمًا الرئيس لبناء وعي مجتمعي عام رشيد، مؤكدًا ضرورة تطبيق هذه التصريحات لوزير الأوقاف فى الاهتمام بقطاع السياحة والآثار وقدرتها على تطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى جميع المحافظات والمناطق السياحية والأثرية والمطارات المصرية، وهذا الأمر لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من جميع سياح العالم الذين زاروا مصر خلال المرحلة الماضية، لذلك حرصوا على توجيه الدعوة لسياح العالم لزيارة مصر للاستمتاع بجوها الرائع وآثارها التاريخية.