الكشف على 1600 مواطن ضمن «حياة كريمة» ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرا أعده وكيل وزارة الصحة "د.محمد يوسف" بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية النواميس مركز الواسطى، على مدار يومي "الأربعاء والخميس 20 و21 أكتوبر الجاري"، مكونة من 10 عيادات في 10 تخصصات: (الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1620 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان: معمل دم 68، معمل طفيليات 44، حالات الأشعة 19، استصدار 8 قرارات نفقة دولة، تحويل 10 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 48 حالة.

شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل- تنظيم الأسرة- سرطان الثدى- سلامة الغذاء- سوء استخدام الأدوية- الرضاعة الطبيعية- الزواج المبكر- أضرار ختان الاناث- التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 104 مواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.