الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فشل هبوط طائرة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في «تيجراي»

فشل هبوط طائرة مساعدات
فشل هبوط طائرة مساعدات

نقلت وكالة “رويترز” عن منظمات إنسانية، اليوم الجمعة، أن طائرة مساعدات تابعة للأمم المتحدة فشلت في الهبوط في مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي؛ بسبب قصف الجيش الإثيوبي.
كما نقلت “رويترز” عن قوات تيجراي، أن القوات الإثيوبية تواصل شن غارات جوية على مقلي عاصمة الإقليم لليوم الرابع.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية اليوم، بيلين سيوم شن الهجمات، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن الضربات الجوية، اليوم، استهدفت مركز تدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيجراي.

ولم تكن الغارات الجوية اليوم الجمعة هي الأولى التي تضرب تيجراي حيث يمتد الصراع نحو عام كامل، وأدى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص وسط أزمة إنسانية متصاعدة.

وكانت أسفرت غارات أمس الخميس التي شنتها القوات الإثيوبية على تيجراي، عن إصابة العديد من المدنيين من بينهم امرأة حامل ، في تصعيد حاد للصراع الوحشي المستمر منذ عام بين قوات الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حيث تعد هذه الضربة الرابعة خلال اسبوع بعد الغارتين التي استهدفت المنطقة يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، واسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وأصابة عددا من الأشخاص بجروح. 

وزعم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو لوكالة "فرانس برس"، أن الضربة الأخيرة يوم الخميس استهدفت "المنشآت التي حولتها جبهة تحرير تيجراي إلى مواقع لإعداد وإصلاح الأسلحة" في العاصمة الإقليمية. 

فيما أفاد هايلوم كيبيدي، مدير الأبحاث في مستشفى أيدر في ميكيلي بأن الهجوم الأخير في ميكيلي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بينهم امرأة حامل، كما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين، أن المعلومات الأولية أشارت إلى إصابة بعض المدنيين بينهم نساء وأطفال.

إثيوبيا تيجراي طائر مساعدات الامم امتحدة الجيس الاثيوبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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