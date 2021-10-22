مياه الإسكندرية: جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطاع غرب المدينة الذي يبدأ من القباري وحتي برج العرب، وبدأ جولته بمقابلة العديد من المواطنين بفرع القباري الموجود بالورديان؛ للاطمئنان على حسن المعاملة وسرعة تلبية احتياجتهم، والوقوف مع المحصلين لتحفيزهم على زيادة التحصيل والقراءات، ومقابلة مسؤولي الاشتراكات لمتابعة التغيرات التي تحدث في بعض المنشآت.

وتابع رئيس الشركة، أعمال رافع "الكيلو38.5"، وهو رافع جديد يتم إنشاءه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسير العمل طبقًا للبرنامج الزمني، والانتهاء من فض الخزان، وكذلك الانتهاء من الهيكل الخرساني لعنبر الطلمبات والمحولات، ثم توجه إلى رافع برج العرب، حيث تشهد المنطقة أعمال توسعات جديدة، للتأكد من أعمال الصيانة بالنسبة للطلمبات وغسيل الخزانات.

وتوجه "جابر" أثناء جولته، إلى رافع الدخلية؛ لمتابعة الصيانة وأعمال غسيل الخزانات الموجودة، والتأكد من سلامة الطلبمات القائمة على العمل، ثم توجه إلى فرع العجمي والساحل، لأخذ بعض العينات من التعاقدات للفترة من يوليو وحتى أكتوبر الجاري، وذلك للتأكد من الالتزام باللائحة وتطبيق القوانين الخاصة بالتجارة ومقابلة المحصلين والقراء لحثهم على العمل مع التأكيد على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات.

وزار رافع 26 الساحلي؛ للتأكد من سير العمل، والمرور على رافع 26 الصحراوي والتأكد من عمل الطلمبات وتم التزام الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية، والمرور على جميع هندسات المنطقة الغربية بداية من القباري وحتي برج العرب حتى الكيلو 27 جنوبًا، ذلك للتأكد من جاهزية المعدات والبدلات من أجل الاستعداد لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة فصل الشتاء.

وفي نهاية جولته زار أعمال تحويل بعض المرافق الخاص بشركة المياه "خطين قطر 12 بوصة وخطوط 1000 ملي" والتأكد من سير العمل طبقا للمخطط الزمني المحدد.