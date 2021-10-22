تحقيقات موسعة حول سقوط سيارة من أعلى محور «صفط اللبن»

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في حادث سقوط سيارة ملاكي "جيب" من أعلى محور صفط اللبن، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص أحدهم في حالة خطرة.

استمعت النيابة لأقوال شهود العيان في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وقال أحد الشهود إنهم فوجئوا بالحادث وسيارة ملاكي سقطت من أعلى المحور، مما تسبب في فزع الأهالي بالمنطقة.

وأضاف الشاهد، أن الصوت كان شديدا نظرا لسقوط السور الحديدي للكوبري، ما أثار ذعر المواطنين.

وقال شاهد آخر، إن الحادث أسفر عن إصابة بعض المواطنين بالشارع وخرج قائد السيارة ومرافقه مصابان بكدمات بسيطة، وسقطت على 2 آخرين تصادف مرورهما بالشارع وقت الحادث وأصيبا بإصابات خطيرة.

كشفت معاينة النيابة لموقع الحادث، أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق فجأة ولم يتمكن من التحكم بها فارتطمت بالسور وسقطت من الاعلى، وما زالت التحقيقات مستمرة في الواقعة، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين في الحادث تمهيدا للاستماع لأقوالهم.

وحرزت النيابة كاميرات المراقبة التي رصدت وقوع الحادث لتفريغها وبيان محتواها حيث سجلت لحظة انهيار السور الحديدي للكوبري وظهر في الفيديو ام وطفلتيها تصادف مرورهما وعجوز تمكن الاهالي من انقاذهم وإبعادهم عن مكان سقوط السيارة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة جيب من أعلى محور صفط اللبن من المسار العلوي الأول، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الاسعاف الى مسرح الحادث وتبين نقل 2 مصابين بالاسعاف الى المستشفى ثم تم استخراج مستقلي السيارة ونقلهما بسيارة اسعاف اخرى.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا أعلى المحور وأسفله لرفع حطام السيارة وبيان ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اختراقها السور الحديدي وانقلابها من أعلى المحور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث.