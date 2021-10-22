الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قوى عاملة أسيوط» تفتش على 1441 منشأة فى سبتمبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية استلمت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال علاقات العمل، نحو 13 شكوى عمالية تم بحثها بالكامل، حيث تم تسوية اثنين منها ودياً، و إحالة ال11 شكوى المتبقية للمحكمة العمالية.

كما قامت المديرية، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 183 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1441 منشأة، وأسفر عن تحرير 145 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 10 شكاوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل الأطفال.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 183 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 190 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1457 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 53 شكوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

في حين قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 126 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1222 منشأة، وأسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوي، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط شكوى عمالية السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي ندوات توعية المفاوضة الجماعية عمل الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

مستعينة بـ«فيسبوك».. ربة منزل تتخلص من زوجها بـ«حيلة شيطانية» في الإسكندرية

برفقة وزير الآثار وسفراء أجانب.. «الباز» يشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

«غطاس فى مهمة رسمية» يعثر على جثة فتاة متحللة ببئر فى الجيزة

وزير السياحة: وجهنا الدعوة لـ 50 سفيرا أجنبيا ليشهدوا عظمة الآثار المصرية

قتلى وجرحى بانفجار ورشة للبارود في موسكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا