«قوى عاملة أسيوط» تفتش على 1441 منشأة فى سبتمبر

قال حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية استلمت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال علاقات العمل، نحو 13 شكوى عمالية تم بحثها بالكامل، حيث تم تسوية اثنين منها ودياً، و إحالة ال11 شكوى المتبقية للمحكمة العمالية.

كما قامت المديرية، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 183 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1441 منشأة، وأسفر عن تحرير 145 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 10 شكاوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل الأطفال.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 183 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 190 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1457 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 53 شكوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

في حين قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 126 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1222 منشأة، وأسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوي، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.