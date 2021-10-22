«البنتاجون» تؤكد فشل اختبار «صاروخ فرط صوتي» بمطار كادياك الفضائي

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تيموثي جورمان، صحة الأنباء التى ترددت حول فشل انطلاق صاروخ فرط صوتي، خلال الاختبار الذي نفذ في مطار "كادياك" الفضائي في ألاسكا.

وأشار جورمان إلى أن الصاروخ تمكن من الصعود فوق الأرض ثم سقط.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون في بيان، أن سبب الإخفاق يعود إلى تعطل محرك صاروخي، لا يمثل جزءا من برنامج الأسلحة فرط الصوتية، مشيرا إلى أن تحقيقا أطلق للكشف عن ملابسات الحادث، لمنع تكراره في المستقبل.

وشدد جورمان على أن تطوير الأسلحة فرط الصوتية، لا يزال بين الأولويات القصوى للبنتاجون.

كما اعتبر أن وزارة الدفاع الأمريكية، ستتمكن من البدء بإنشاء قدرات هجومية فرط صوتية، اعتبارا من أوائل عشرينيات القرن الـ21.