استكمال اللقاءات التكوينية للكنائس الكاثوليكية بالقاهرة

استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، بمقر مكتب التعليم المسيحي بالمقر البطريركي بكوبري القبة، بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

احتوى اليوم على لقاءين الأول مع الأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالمعادي بعنوان "كيف نتأمل في الكتاب المقدس"، فيما أعطى اللقاء الثاني محسن مجدي، مسؤول لجنة إعداد المناهج بمكتب التعليم المسيحي حول "طقس القداس".

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التكوينية تُقام مرتين شهريًا، وذلك في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية على تكوين مرحلتي إعداد الخدام، والخدام لاهوتيًا، ورعويًا.

على جانب آخر، افتتح الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الأسرة بمركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين بسمالوط، تحت شعار "المشكلات الأسرية وتحويلها لبركات".

كان في استقبال نالأب أنجليوس منير، مدير المركز، وأعضاء المؤتمر، حيث ألقى نيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية على الحاضرين، مؤكدًا على أهمية تكوين الأسر، وفهم صورة الزواج كما أرادها الله، مشيرًا إلى أن فهم الاختلافات الطبيعية بين الزوجين، يقلل الخلافات.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن اهتمام ومتابعة الأب المطران لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.