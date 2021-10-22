الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عدد الوفيات المؤكدة بكورونا فى المكسيك يرتفع إلى 285669

كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك  تسجيل 322 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 285669 منذ بدء الجائحة.
 

كما سجلت الوزارة 4798 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي  الإصابات 3772556.

 

وعلى صعيد آخر، بدأ جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جولة يزور فيها المكسيك


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كيري سيشارك مع نظرائه الحكوميين ومع رجال الأعمال في الجهود الخاصة بالتصدي للأزمة المناخية.


وأضاف المتحدث أن لقاءات كيري ستعزز مساعي دبلوماسية المناخ على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والذي سيعقد من يوم 31 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر المقبل في جلاسجو بالمملكة المتحدة.

 

وعلى صعيد آخر، أكد سفير المكسيك لدى مصر أوكتافيو تريب، قوة وعمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين تاريخية وتشمل مختلف المجالات وتزداد قوة ومتانة.

 

وأَضاف سفير المكسيك - في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العلاقات بين مصر والمكسيك تاريخية وترجع إلى مئات السنين، لافتا إلى مكانة مدينة الاسكندرية عروس البحر المتوسط.

 

وقال السفير المكسيكي -خلال زيارته لقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الأسبوع الايبروأمريكي بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير - إن الإسكندرية مدينة مفصلية بسبب مجموعة من العوامل المختلفة: تجارتها البحرية الدولية، وأهميتها الاقتصادية لمصر، ومرجعيتها التاريخية والثقافية بالنسبة للعالم.

 

وأكد أن المكسيك تسعى إلى تعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات ومجتمع الأعمال وشعب الإسكندرية لأنها مركز مهم للغاية، مشيرا إلى أن بلاده تولي أهمية خاصة للتبادل الثقافي كخطوة أولى لفتح الباب والتواجد في الإسكندرية.

 

وأعرب السفير المكسيكي عن أمله في أن يعزز هذا التبادل شراكة مكثفة ومزدهرة وديناميكية في جوانب مختلفة، من أجل تعزيز العلاقة الثنائية بين المكسيك ومصر.

عدد يرتفع كورونا وفيات الوفيات عدد الوفيات المكسيك كورونا في المكسيك كورونا في بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

أفضل المكملات الغذائية لصحة الدماغ وتحسين الذاكرة

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

بايدن: أسعار الوقود تتوقف على إجراءات السعودية

«الملتقى العالمى للتصوف» يحتفى بالقيم الإسلامية والمضامين الأخلاقية للتصوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا