نيوزيلندا.. رئيسة الوزراء تواصل مؤتمرها الصحفى رغم وقوع هزة أرضية

ضربت هزة أرضية مدينة ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا صباح الجمعة تزامنا مع مؤتمر صحفي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي قللت من شأن ما حدث واستمرت بالإجابة عن الأسئلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، تزامنت الهزة مع مؤتمر صحفي لرئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، التي تحدثت عن إجراءات الحكومة لمحاربة وباء فيروس كورونا.

ولحظة الهزة، تمسكت أرديرن بمنبرها لكنها لم تقطع المؤتمر، وردت على إحدى المراسلات مبتسمة: "آسفة، هذا صرف انتباهي قليلا... هل بإمكانك تكرار السؤال من فضلك؟".

وحسب موقع Geonet، بلغت قوة الهزة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وكانت بؤرتها في وسط الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا.

من جهتها، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الهزة بـ5.6 درجة وشعر بها سكان العاصمة و يلينغتون والمناطق القريبة منها.

و لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا أو مصابين.

وعلى صعيد آخر، سجلت نيوزيلندا رقما قياسيا لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتتخطى عتبة الـ100 حالة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.



وقال نائب رئيسة الوزراء جرانت روبرتسون في مؤتمر صحفي إن البلاد سجلت 102 حالة جديدة اليوم الخميس.



وكان الارتفاع القياسي السابق قد بلغ 94 حالة أمس الأول، وكان أعلى مستوى منذ أبريل 2020.



كما شهد يوم الخميس أسوأ يوم لدخول المستشفيات حيث كان هناك 46 شخصا في المستشفيات بسبب كورونا.



وتلقى نحو 86% من السكان المؤهلين للتطعيم في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 68% من المقيمين في نيوزيلندا حصلوا على جرعتي تطعيم.



وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، خمسة آلاف حالة إصابة بالفيروس و28 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.