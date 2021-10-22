الملكة إليزابيث الثانية لم تعد زعيمة لهذه الدولة.. والسبب؟

جرت في دولة بربادوس الصغيرة الواقعة في البحر الكاريبي أول انتخابات رئاسية في تاريخها، أنهت الزعامة الرسمية للملكة البريطانية إليزابيث الثانية لهذه الدولة.

وانتخبت ساندرا ميسون بثلثي الأصوات في الجلسة العامة لمجلسي البرلمان، أول رئيسة لبربادوس منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

ومن المقرر أن تؤدي ميسون اليمين في الـ30 من نوفمبر المقبل في الذكرى الـ55 لاستقلال بربادوس.

تجدر الإشارة إلى أن بربادوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة عضو في الكومنولث البريطاني، وكانت العاهلة البريطانية رئيسة للدولة رسميا، وسلطتها ممثلة بالحاكم العام، فيما تدير البلاد حكومة منتخبة.

وساندرا ميسون البالغة 72 عاما من العمر، هي خبيرة قانونية، وكانت تشغل منصب الحاكم العام للجزيرة منذ 2018 وكانت أول امرأة تترأس محكمة الاستئناف في بربادوس.

ووصفت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي انتخاب أول رئيس للبلاد بأنه "لحظة مفصلية" في تاريخ بربادوس.

وأضافت أن قرار التحول إلى جمهورية لا يمثل إدانة للماضي البريطاني، مؤكدة حرصها على مواصلة العلاقات مع الملكة البريطانية.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عاما و7 أشهر من 1837 حتى 1901.

وتتّبع الملكة البريطانية إليزابيث بروتوكولًا صارمًا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في مساكنها الملكية، بدءًا من تجنب المأكولات البحرية والثوم إلى الموافقة شخصيًا على قوائم الطهاة الملكيين المخطط لها مسبقًا، ومن المعروف أن الملكة تأكل القليل جدًا وفي بعض الأحيان تتجنّب الطعام تمامًا عند تقديمه في المآدب الملكية.

وتحدثت الشيف الملكي السابق جراهام تينسلي التي قامت بتنظيم العديد من المأدبات الملكية خلال فترة عملها كمدير لفريق الطهي الويلزي وكانت تقول نصائحها فيما يخص المأدبة الملكية، وأوضحت بالضبط سبب عدم رؤية الملكة تأكل كثيرًا في المناسبات الملكية المرموقة، وفقًا لموقع "hello magazine".

وقالت إنه في البداية بعض المآدب الملكية تستغرق 6 أشهر للتحضير، لذلك تم وضع العديد من القواعد لضمان سير الحدث بسلاسة، ومن المعتاد أن تجلس ضيفة الشرف على يمين الملكة، ويترتب على ذلك أن المملكة تحول انتباها إلى ذلك الشخص خلال الدورة الأولى من العشاء، وبعدها تقوم بتحويل انتباهها إلى الشخص الموجود على يسارها للدورة التالية.