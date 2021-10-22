عرض فيلم حرب تشارلى ويلسون بنادى سينما مكتبة مصر الجديدة

في إطار فعاليات نادي سينما مكتبة مصر الجديدة بهليوبليس، والتابعة لجمعية مصر الجديدة، يعرض في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، الفيلم الروائي الطويل "حرب تشارلي ويلسون"، من بطولة النجمة العالمية جوليا روبرتس، والنجم توم هانكس، ومن إخراج مايك نيكولز. يعقب عرض الفيلم ندوة يقدمها ويديرها الناقد الفني دكتور سامح توفيق.

فيلم "حرب تشارلي ويلسون"، إنتاج أمريكي عام 2007 وتبلغ مدة عرضه 102 وشارك في بطولته كل من: إيمي آدمز ــ إيميلي بلانت ــ فيليب سيمور ــ جون سلاتيري ــ واين إيفرت ــ وسامي الشيخ.

وفيلم "حرب تشارلي ويلسون"، مأخوذ عن كتاب بنفس العنوان للكاتب الأمريكي جورج كريل. وبحسب موقع lMDB. تدور قصة الفيلم حول النائب في مجلس الكونجرس الأمريكي تشارلي ويلسون، الذي يتلقى طلباً من المليونيرة اليمينية بمدينة هيوستن جوان هيرنج، بتمويل الأفغان محاربة الاتحاد السوفييتي، بصفته عضواً في لجان الدفاع الفرعية بالكونجرس. ومن ثم يمكنه الحصول على التمويل اللازم لتلك العملية. وقد رتبت هيرنج لقاء بين ويلسون والرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق، الذي كانت على صلة قوية به. وبسبب صعوبة تحمُّل الولايات المتحدة نقل أسلحة أميركية الصنع إلى أفغانستان، فقد استعان ويلسون بإسرائيل، التي كانت تملك الكثير من الأسلحة المضادة للطائرات السوفييتية.

يعود تشارلي ويلسون إلى واشنطن وهو مصمّم على تمويل المجاهدين الأفغان بأسلحة تمكّنهم من إسقاط الطائرات السوفيتية. وبمساعدة عميل في وكالة المخابرات المركزية جاست أفراكوتوس، يبدأ ويلسون حملة تقوده إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار لمساعدة أفغانستان.

ــ ابتسم هنا والآن بمكتبة المستقبل

في سياق متصل، تعقد بمكتبة المستقبل، بمقرها الكائن بشارع جسر السويس، والتابعة لجمعية مصر الجديدة، في الخامسة من مساء غد السبت، احتفالية بعنوان "اليوم العالمي للابتسامة"، والذي يحتفل به العالم مطلع أكتوبر من كل عام.

وتتناول الاحتفالية كيف تخلق الإبتسامة روح وطاقة إيجابية، من خلال رؤية المنظور الإيجابي للأشياء، الشعور بالراحة النفسية، والتخلص من التوتر، وتقوية جهاز المناعة، وكيف أن الابتسامة تعزز الصحة العامة من خلال مساعدة جهاز المناعة على العمل بشكل أكثر فعالية، يقلل من الشعور بالألم.

تم تأسيس جمعية مصر الجديدة عام 1981 للنهوض بحي مصر الجديدة والرقي به ليكون نموذجا يحتذى به فى باقي أحياء القاهرة إيماناً بأن المشاركة الشعبية في عالمنا المعاصر أصبحت تلعب دورًا بارزًا ومؤثرًا في حل ما تعاني منه الجماهير من مشكلات. فقد قام نخبة من أبناء حي مصر الجديدة الأوفياء الذين نشأوا وتربوا فى هذا الحى العريق بالعمل على تأسيس وتكوين جمعية للنهوض والمحافظة على تراث مصر الجديدة.