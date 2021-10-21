الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحة» توافق على توريد أجهزة طبية لوحدة منشأة العرب بقويسنا

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

أعلنت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة وزيرة الصحة على الطلب المقدم من النائبة بشأن توريد الأجهزة الطبية اللازمة لفرش وتشغيل الوحدة الصحية بمنشأة العرب مركز قويسنا.

وأمرت الوزيرة بضم الوحدة الصحية بمنشأة العرب التابعة لمركز قويسنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021|2020، كما أكد قطاع الرعاية الصحية أنه بناء على توجيهات الوزيرة سيتم فرش الوحدة في العام الحالي.

من جانبها، شكرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة على استجابتها الفورية لمطلبها وتجهيز الوحدة الصحية لخدمة أهالي القرية.

وتقدمت هناء سرور بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهته لرئيس الوزراء للمطالبة بتعين حملة الماجستير والدكتوراه أسوة بما تم في 2014 وإيمانا من الدولة بأهمية تمكين القيادات الشابة الحاصلة علي الماجستير والدكتوراه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة هالة زايد الخطة الاستثمارية لجنة الصحة بمجلس النواب قطاع الرعاية الصحية هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الوظائف القيادية القيادات الشابة فرش الوحدة الصحية بمنشأة العرب بقويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

لحظة إغلاق شارع الهرم تمهيدًا لبدء أعمال مترو أنفاق الخط الرابع (صور)

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

حقيقة انفصال نانسى عجرم عن زوجها فادى الهاشم

محافظ المنوفية: 9 مليارات جنيه لتطوير حياة المواطنين فى 81 قرية (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى لم يعُد كافيًا