«الصحة» توافق على توريد أجهزة طبية لوحدة منشأة العرب بقويسنا

أعلنت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة وزيرة الصحة على الطلب المقدم من النائبة بشأن توريد الأجهزة الطبية اللازمة لفرش وتشغيل الوحدة الصحية بمنشأة العرب مركز قويسنا.

وأمرت الوزيرة بضم الوحدة الصحية بمنشأة العرب التابعة لمركز قويسنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021|2020، كما أكد قطاع الرعاية الصحية أنه بناء على توجيهات الوزيرة سيتم فرش الوحدة في العام الحالي.

من جانبها، شكرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة على استجابتها الفورية لمطلبها وتجهيز الوحدة الصحية لخدمة أهالي القرية.

وتقدمت هناء سرور بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهته لرئيس الوزراء للمطالبة بتعين حملة الماجستير والدكتوراه أسوة بما تم في 2014 وإيمانا من الدولة بأهمية تمكين القيادات الشابة الحاصلة علي الماجستير والدكتوراه.