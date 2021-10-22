8 أهداف لمشروع «جمعيتى» لشباب الخريجين للقضاء على البطالة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في إنشاء فروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المراحل الأربعة لتصل إلى 6,500 فرعا منتشرا على مستوى الجمهورية، وتهدف هذه التجربة الناجحة إلى عدد من الأهداف، ومنها:

أولا توفير فرص عمل ما بين فرصتين إلى ثلاثة فرص عمل لشباب الخريجين وهي فرص حقيقية، و مباشرة، وبالتوازي هناك فرص عمل غير مباشرة تصل إلى ٣ فرص عمل والقضاء على البطالة.

ثانيا: تهدف إلى أنها تؤدي إلى دور مجمعات صغيرة استهلاكية تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز وسلع الحره بتخفيضات 25 %مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

ثالثا: هي أكبر شبكة للتجارة الداخلية من خلال التوسع والانتشار على مستوى المحافظات والتوزيع بنسبة 50 % في محافظات الوجه القبلي و50 % في محافظات الوجه البحري.

رابعا تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إنشاء هذه الفروع واختيار الأفضل منها، والتي تخلوا من الخدمات التموينية والمناطق التي تبعد عن أقرب بقال تموينى 500 متر لزيادة الربحية للمشروع.

خامسا: يأتي التوسع في هذه المشروعات والتي أشبه بالسوبرماركت الصغير بالتوازي مع منافذ بدالي التموين البالغين نحو 30,000 بدال تمويني لتصل حجم المنافذ ما بين مشروع جمعيتي وبدال تمويني 36 ألف و500 منفذا.

سادسا: تهدف إدارة مشروع جمعيتي بديوان عام وزارة التموين بالتنسيق مع شركات تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع التموينية لها وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة أيضا، حسب الاختيار لكل مشروع ويتم الإشراف عليه والمتابعة.

سابعا: يهدف المشروع إلى مبادرة حياة كريمة ليستوعب أعداد من المتقدمين لمشروع جمعيتي خلال المرحلة الرابعة تتضمن القسم الأول والقسم الثاني والذي تم الانتهاء منه من المعاينات واختيار المناطق والقرى الأكثر احتياجا وهو هدف أساسي للمشروع وهو موجود و منتشر في القرى والنجوع ويستوعب أكبر عدد من المواطنين.

ثامنا: يقوم المشروع على اختيار المرشح غير المؤمن عليه في القطاعين العام والخاص والقطاع الحكومي ويقوم في الأساس باستهداف شباب الخريجين والذين تصل أعمارهم بين 21 عاما إلى 45 عاما.