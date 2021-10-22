مصانع الدلتا للصلب تنجح فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى

نجحت شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ مشروع التحول الرقمي.

ووفقا للشركة فإنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي وفقا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ الشركات للتحول الرقمي، حيث تنفذ شركة الدلتا للصلب مشروع التحول الرقمي منذ بداية الشهر الجاري.

وأقر مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، صرف أرباح العاملين في الشركة بـ١٢ شهرًا.

وحصلت “الدستور” على خطاب موافقة مجلس الإدارة الذي قدمته اللجنة النقابية لصرف حوافز العاملين.

واشتمل القرار على صرف ١٢ شهرا يتم توزيعهم على المناسبات كالتالي:



3 أشهر يتم صرفها يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١ بمناسبة دخول المدارس.

وصرف شهر واحد يوم الخميس الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وصرف شهر واحد يوم الثلاثاء الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢ بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وصرف 3 أشهر يوم الأحد الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وصرف شهرين يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما سيتم صرف شهرين يوم الثلاثاء الموافق ٥ يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الجدير بالذكر أن شركة الدلتا للصلب تنفذ خطة تطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية بها من ٥٠ ألف طن بيلت إلى ٥٠٠ ألف طن على مرحلتين كل مرحلة ٢٥٠ ألف طن ويبلغ عدد العمالة نحو ٨٠٠ عامل ويتم إنشاء مسبك جديد في إطار العمل على تنمية إنتاج الشركة وزيادة الإيرادات بها.

وتعد شركة الدلتا للصلب أقدم مصنع للصلب في مصر.