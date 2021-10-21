الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: انتهاء دراسات مشروع الدلتا الجديدة بداية تحقيق طفرة زراعية واقتصادية

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه

قال النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إنه تم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بمشروع الدلتا الجديدة العملاق، هو بداية تحقيق طفرة زراعية واقتصادية كبيرة في الاقتصاد المصري، والوصول للاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الحيوية بدعم ورؤى الرئيس السيسي.

وأشار ابو عايشه في بيان له اليوم، إلى ما أعلنته وزارة الزراعة البدء في زراعة مليون فدان، من المشروع الذي تصل مساحته الإجمالية نحو 2.2 مليون فدان. بعد تحديد وتصنيف الأراضي الصالحة للزراعة، وبدء الجهات المعنية تنفيذ البنية التحتية اللازمة للمشروع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن "الدلتا الجديدة"، مشروع عملاق، ولم يسبق أن قامت مصر بزراعة كل هذه المساحة عبر التوسع الأفقي وتوفير المياه اللازمة لها، موضحا انه مشروع الحاضر والمستقبل، ويوفر آلاف من فرص العمل، كما أن هناك محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي بالمنطقة، ستعمل بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وشدد نائب ميت غمر أن أهم ما يميز مشروع "الدلتا الجديدة" أنه يرتبط بعدة محافظات، وقريب من المدن الجديدة كبرج العرب والعلمين،  كما يرتبط بالعديد من الطرق المؤدية للموانىء الجوية والبحرية ، فموقعه حيوي للغاية والتفكير فيه يؤكد قدرة القيادة السياسية على تأمين الواقع والعمل للمستقبل.ت اللازمة لمشروع الدلتا الجديدة العملاق بداية نقلة كبيرة تحقق طفرة زراعية واقتصادية للوطن.

النائب عبده أبو عايشة مجلس الشيوخ مشروع الدلتا الجديدة الرئيس السيسي المحاصيل الحيوية

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