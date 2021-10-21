حقيقة انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عدد من المنشورات تفيد بطلاق النجمة اللبنانية نانسي عجرم وانفصالها عن زوجها فادي الهاشم.

وجاءت هذه الأخبار بعد أن قام الإعلامي اللبناني إيلي باسيل بنشر صورة لنانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم أثارت الجدل بشكل كبير بسبب تعليقه عليها وهو: "عتاب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق لو مش عشانا في حدّ بينا ممكن يضيع من الفراق".

ولم تحسم نانسي عجرم الجدل الذي دائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلاقها من زوجها فادي الهاشم حتى الأن ويلتزم الطرفان الصمت دون أي تأكيد أو نفي لصحة هذه الشائعات.

حفل نانسي عجرم بالقاهرة

وتستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفلا غنائيا ضخما داخل استاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة يوم الرابع من نوفمبر ٢٠٢١ بحضور متوقع لأكثر من 10 آلاف شخص من مختلف بلدان الوطن العربي ولمدة ثلاثة أيام.

وتحضر نانسي عجرم للقاهرة خصيصا في الأول من نوفمبر لإحياء حفل افتتاح مؤتمر “كلاي ماكس ٢٠٢١” المؤتمر السنوي لإحدى المنظمات غير الهادفة للربح وتعمل على تدريب الشباب في الوطن العربي على كيفية العمل من خلال الإنترنت ومواكبة الثورة التكنولوجية في البيع عبر الإنترنت.

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ومن المقرر أن تقدم نانسي عجرم خلال الحفل العديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني ومنها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي أطلقتها مؤخرًا، بالإضافة إلى "آه ونص" ، "أنت إيه" و"يا بنات" و"أنت مصري".

آخر حفلات نانسي عجرم الغنائية بالساحل الشمالي

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في مطلع شهر ديسمبر الماضي حفل ختام سهرات المسرح الروماني بالساحل الشمالي لصيف 2021 بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح وحرصت في بداية فقرتها علي تحية الجمهور وعقلت علي إختلاف اعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتي الأطفال.