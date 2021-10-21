المنفى يتلقى رسالة من وزير خارجية فرنسا لحضور مؤتمر باريس بشأن ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الليبي محمد المنفي، الخميس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي، لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وناقش الاجتماع ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي الانتقالي.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد الفرنسي المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

وعبر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد، منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تمنياته بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وقدم جان لودريان، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة فرنسا في شهر نوفمبر القادم، لحضور مؤتمر دولي سيعقد بالعاصمة باريس، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، ويهدف أساساً للتباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

تفاصيل مؤتمر باريس

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق اليوم إن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستضيف في باريس يوم 12 نوفمبر المقبل مؤتمرًا دوليًا من أجل ليبيا.

وقال لودريان، خلال كلمته على هامش مؤتمر استقرار ليبيا بطرابلس، إن لقاء باريس، سيجمع السلطات الانتقالية الليبية، ورؤساء دول وحكومات البلدان المدعوة إلى مؤتمري برلين.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن المؤتمر سيعمل على توفير الزخم الدولي، اللازم لدعم انتخابات نهاية العام، كما سيصادق على الخطة الليبية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، ويدعم تنفيذها لوضع حد للتدخل الأجنبي في البلاد.