الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بالبدرشين

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في السلاح الناري غير المرخص.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الواقعة بدأت بورود معلومات إلى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد بقيام أحد الأشخاص "سائق" بالاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافه وضبطه حال تردده على دائرة المركز مُستقلاً سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" وبحوزته "عدد 19 بندقية خرطوش"، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة حبس سائق الاتجار في السلاح الناري

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وائل لطفي

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